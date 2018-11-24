هزيمة كبرى للحزب الديمقراطي التايوانى في الانتخابات المحلية

عانى الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان من هزيمة كبرى في الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد قبل ساعات.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن انتخابات اليوم السبت لاختيار رؤساء البلديات وآلاف المناصب المحلية تعد اختبارا لإدارة الرئيسة تساي إنج ون، التي تتولى السلطة منذ عامين. لافتة إلى أن الحزب الديمقراطي التقدمي قد خسر في مدينتي "كاوهسيونج" و"تايتشونج" حيث تفوق فيهما مرشحا الحزب القومي.

وتترقب الصين النتائج عن كثب إذ تعتبر تايوان جزءا منها، وتمارس ضغوطا على الرئيسة تساي إنج ون وإدارتها منذ توليهما السلطة عام 2016. وقالت تساي وحكومتها مرارا قبل الانتخابات إن الصين تحاول التأثير على نتائج الانتخابات بواسطة "التنمر السياسي" و"الأخبار الكاذبة" وهي الاتهامات التي تنفيها بكين.

وقد جرت المنافسة في هذه الانتخابات على أكثر من 11 ألف مقعد في بلديات ومقاطعات وبلدات وقرى، وشهدت مدينة "كاوهسيونج" ساحة تنافس بارزة إذ يتولى الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم السلطة فيها منذ 20 عاما.

يشار إلى أن التوتر قد تصاعد على جانبي مضيق تايوان، حيث أجرت الصين مناورات عسكرية حول الجزيرة ونجحت في استمالة بعض الحلفاء الدبلوماسيين لتايوان إليها.