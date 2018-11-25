وزير العدل البحريني: نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية بلغت 67 % للمرة الأولى في تاريخ المملكة

أعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن النسبة الأولية للمشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية بمملكة البحرين بلغت 67 % وهي أعلى من نسبة مشاركة عام 2014 والتي كانت 53 %.

وقال الشيخ خالد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد انتهاء عمليات التصويت وإغلاق مراكز الاقتراع - إن زيادة الإقبال على التصويت في هذه الدورة الانتخابية، يبني على نجاح انتخابات عام 2014؛ الأمر الذي يظهر ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.. مضيفا "إن التزام الناخبين بممارسه حقهم الدستوري في الاقتراع، يعد مؤشرا واضحا على دعمهم للمسيرة الديموقراطية، ورفضهم لمحاولات خارجية سعت لإخراج العملية الانتخابية عن مسارها".

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن انتخابات عام 2018 حققت رقماً قياسياً فيما يتعلق بمشاركة المرأة البحرينية، بواقع 47 مترشحة، من بينهن 39 لمجلس النواب، و8 للمجلس البلدي، ليبني هذا الإنجاز على تاريخ مشرف لمشاركتها في الحياة التشريعية منذ عقود.

وأشارت إلى أن هذه الانتخابات شهدت زيادة ملحوظة لنسبة مشاركة الشباب في التصويت، قياسا لمشاركتهم في الفصل التشريعي السابق، حيث أن 50 ألف شاب وشابة أصبحوا من المؤهلين للتصويت للمرة الأولى في هذه الانتخابات.