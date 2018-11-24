إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية والبلدية بالبحرين

أغلقت في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية والبلدية في مختلف الدوائر بالمحافظات الرئيسية بمملكة البحرين والمراكز العامة بحضور المرشحين النيابيين والبلديين ووسائل الإعلام والمراقبين ، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية البحرينية (بنا).

وقد جاء إغلاق صناديق الاقتراع في الوقت المحدد وفقاً لما نص عليه قانون الإنتخابات، وذلك لتبدأ عملية فرز الأصوات استعدادا لإعلان النتائج الأولية في كل مركز .

كانت مراكز الاقتراع في البحرين قد فتحت أبوابها اليوم مع انطلاق الانتخابات البرلمانية والبلدية الخامسة في الجزيرة الخليجية منذ إعادة الحياة البرلمانية عام 2002.