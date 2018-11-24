الجيش النيجيري يتعرض لهجوم من قبل مسلحين متطرفين

أكدت السلطات في نيجيريا اليوم السبت، أن أفرادا من الجيش النيجيري قد تعرضوا لهجوم نهاية الأسبوع الماضي من جانب مسلحين متطرفين، رغم أن المسؤولين رفضوا الكشف عن العدد الحقيقي للضحايا.

وتشير تقديرات الصحف المحلية إلى أن عدد القتلى يتراوح بين 40 و100 بينما رجح حزب المعارضة الرئيسي اليوم السبت، أن 70 جنديا ربما يكونوا قد قتلوا، ويطالب الحكومة بتوضيح العدد الحقيقي.

ووصف الجيش النيجيري تقارير أعداد الضحايا بالمزيفة، قائلا إن العائلات بحاجة إلى أن يتم إخطارها "قبل الإفصاح عن أي شكل من أشكال المعلومات للعامة" بشأن الهجوم الذي وقع في 18 نوفمبر في بلدة ميتيلي بولاية بورنو شمال شرقي البلاد.

وانتقد كولا أولوجبونديا، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الشعبى المعارض، الحكومة بسبب ادعاءات سابقة بأن المتمردين قد تعرضوا لهزيمة.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اتهم أولوجبونديا الرئيس النيجيري محمدو بوهاري، بالتركيز فقط على حملته الانتخابية.

ويسعى بوهاري، الذي وصل إلى السلطة في عام 2015 بالتعهد بهزيمة جماعة بوكو حرام السنية الإرهابية، إلى إعادة انتخابه في مطلع العام المقبل.

وتشكل بوكو حرام تهديدًا دائما للمجتمعات في شمال شرقي نيجيريا، حيث شنت الجماعة الإرهابية هجمات في الدول المجاورة تشاد والنيجر والكاميرون.

ومنذ عام 2009، قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص على يد الأصوليين السُنة في المنطقة، وفرَّ حوالي 2.5 مليون شخص من ديارهم.

وتهدف جماعة بوكو حرام إلى فرض تفسير صارم للشريعة الإسلامية.