مسؤول أممي: الشعب الأفغاني يعاني الفقر والإرهاب والجفاف

أكد منسق ​الأمم المتحدة​ للمساعدة الإنسانية في ​أفغانستان،​ توبي لانزر، أن الشعب الأفغاني عانى من الفقر والإرهاب، والآن بات يعاني من الجفاف أيضا، مشيرا إلى أنه على عكس ما يعرف في العالم، فإن أكثر منطقة يموت فيها المدنيون هي أفغانستان وليس ​اليمن.

وقال لانزر، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم السبت، إن الأمن الغذائي في أفغانستان متدهور أكثر من دولة جنوب ​السودان​، حيث أن 3.6 مليون شخص في أفغانستان أوضاعهم سيئة للغاية، مضيفا أنه زار الكثير من المناطق المنكوبة حول العالم، ولم يشاهد وضعا أسوا من الوضع الموجود في أفغانستان.

وأوضح أن هناك تنسيقا أكبر من المجتمع الدولي، يعد أكبر من التنسيق الذي أبدوه في السنوات الماضية، مشيرا إلى وجود فرص وآمال من أجل تحقيق السلام في أفغانستان.