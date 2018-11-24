مقتل 5 من الحوثيين في غارات للتحالف بمحافظة البيضاء اليمنية

لقي 5 من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم في غارة جوية لطيران التحالف بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وكشف مصدر ميداني، طبقا لقناة الحدث الإخبارية مساء اليوم السبت، أن غارة جوية استهدفت دورية عسكرية في مديرية الملاجم مما أسفر عن مقتل جميع من فيها .. كما تكبدت مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في عدة مناطق بمديرية الملاجم التي تدور فيها معارك عنيفة منذ أشهر.

وتمكنت قوات الجيش اليمني مؤخرا من صد هجوم عنيف شنته مليشيا الحوثي على مواقع الجيش في ميسرة جبهة الملاجم شرقي محافظة البيضاء، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد، وقتل أكثر من 9 من عناصرها وأصيب آخرون.