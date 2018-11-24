العقود الآجلة للنفط الخام في سوق النفط الصينية تعزز مكانتها في عهد التسعير الجديد

ستواصل العقود الآجلة في سوق النفط بالصين، أكبر مستورد للنفط فى العالم، تأكيد مكانتها كمعيار ثالث في العالم من حيث حجم تجارة النفط.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أنه من المرجح أن تعكس أسعار العقود الآجلة للنفط على نحو متزايد توقعات السوق للعرض والطلب العالميين والمخاطر الجيوسياسية والاقتصاد الكلي والعوامل الإقليمية مثل واردات الصين ومعدلات تشغيل المصافي وهوامش التكرير.

وجاءت العقود الآجلة في فى سوق النفط الصينية فى حقبة جديدة من التسعير بعد أن أبرمت فى السوق لأول مرة في 26 مارس ، مع تقييم التجارة والتسليم باليوان.

وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط في تعاملات بورصة لندن للسلع، يوم أمس الجمعة، إلى أقل من 60 دولار للبرميل لأول مرة منذ عام، في ظل مؤشرات على وصول إنتاج السعودية من الخام إلى مستوى قياسي.