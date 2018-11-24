مدن ألمانية تنشئ أماكن إيواء للمشردين لحمايتهم من الموت بسبب البرد القارس

يشهد عدد المشردين في ألمانيا ارتفاعا منذ سنوات. ومع بداية موسم البرد القارس، استعدت المدن الكبرى في ألمانيا لحماية المشردين من الموت بردا.

وبحسب بيانات مراقبين في مؤسسات إغاثية، يوجد في ولاية هامبورج وحدها نحو ألفي مشرد. ووفرت المدينة لهؤلاء نحو 760 مكانا إضافيا للمبيت.

كما رصد المراقبون أن التشرد أصبح على مدار السنوات الماضية مشكلة ملحوظة على نحو قوي في العاصمة برلين، حيث يعيش في شوارع المدينة بشكل دائم ما يتراوح بين 6 آلاف و10 آلاف مشرد.

ويشير المراقبون إلى تزايد عدد الشباب والنساء والمعاقين بين المشردين في المدينة.

وبحسب البيانات، توفر الكنائس وجمعيات خيرية أخرى هناك أماكن مبيت لألف مشرد.