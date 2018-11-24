الاتحاد الأوروبي يحقق في تواطؤ محتمل لرفع أسعار تذاكر الطيران

حذرت المفوضية الأوروبية أمس الجمعة، من احتمال أن يكون ركاب الرحلات الجوية يدفعون أسعارا متضخمة جراء تواطؤ أو اتفاق سري محتمل بين أطرف داخل صناعة إصدار تذاكر الطيران، وأطلقت المفوضية تحقيقا في هذا الشأن.

ويركز التحقيق الشامل على شركتين تقدمان أنظمة حجز تذاكر الطيران عالميا، وهما أماديوس وسيبر. وتجمع الشركتان بيانات حول جداول الرحلات الجوية والمقاعد المتاحة وأسعار التذاكر، مما يُمكِن المسافرين والمواقع الإلكترونية من إدارة عملية حجز التذاكر.

وتعتقد المفوضية أن الشركتين ربما تُقيدان حركة شركات الطيران ووكالات السفر للتحول إلى منافسين محتملين، ما يجعل من الصعب على شركات أخرى دخول السوق.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لحماية المنافسة ومكافحة الاحتكار مارجريت فيستاجر: "نشعر بالقلق من أن مثل هذه القيود يمكن أن تضع حواجز أمام الابتكار وإعادة التنظيم، كما أنها تزيد تكاليف توزيع التذاكر، ما يرفع في النهاية سعر التذكرة على المسافرين".

ويمثل مثل هذا السلوك خرقا لقواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

من ناحيتها قالت شركة أماديوس، الاسبانية، إنها "ستتعاون تماما وبصراحة" مع التحقيق"، مضيفة في بيان إن التحقيق "سيؤكد أن ممارسات أماديوس تتفق تماما مع المتطلبات القانونية والتنظيمية"، مشيرة إلى أن وكالة السفر "حرة في الاختيار" بين أماديوس وغيرها من الشركات المنافسة.

كما دافعت سيبر، ومقرها الولايات المتحدة، عن شروط عقودها مع شركات الطيران ووكالات السفر، وقالت إن هذه الشروط "مناسبة للمنافسة" ونتيجتها توفير "محتوى ومنتجات وأداء على مستوى عالمي".

وتعد صناعة الطيران بالاتحاد الأوروبي سوقا مربحا، حيث تم نقل أكثر من مليار راكب في عام 2017، بحسب بيانات وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، (يوروستات).