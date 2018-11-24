حزب تجمع أمل الجزائر يناقش موقفه من الانتخابات الرئاسية في مؤتمره الأول الشهر المقبل

قال عمار غول رئيس حزب تجمع أمل الجرائر (تاج)، الشريك في الائتلاف الحاكم، إن حزبه سيناقش موقفه من الانتخابات الرئاسية في مؤتمره الأول المقرر عقده في منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف غول، في مؤتمر صحفي بالجزائر العاصمة عقده اليوم السبت، إن المؤتمر الأول لحزبه سيعقد في الفترة من 13 الى 15 ديسمبر المقبل، موضحا أن هذا الموعد تم تحديده عقب استكمال مختلف المؤتمرات الإقليمية التي نظمها الحزب للتحضير لهذا المؤتمر المفصلي في مسيرة الحزب.

وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش الحلول التي يقترحها الحزب لمجابهة مختلف التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، كما سيخصص حيزا هاما لدراسة طرق تعميم استعمال اللغة الامازيغية، باعتبارها من "مقومات الهوية الوطنية، مثمنا مختلف القرارات التي اتخذها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في هذا المجال .