ارتفاع عدد عقود التشييد في ألمانيا لأعلى مستوى منذ 20 عاما

شهد قطاع التشييد في ألمانيا ازدهارا قويا حيث وصل عدد عقود التشييد الجديدة خلال سبتمبر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاما.

في الوقت نفسه ارتفعت قيمة عقود التشييد خلال سبتمبر الماضي بنسبة 6ر3% عن أغسطس الماضي، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.

كما ارتفع عدد العقود الجديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 4ر3% سنويا، مع وضع التغيير في الأسعار في الاعتبار.

جاء ازدهار قطاع التشييد الألمانية بفضل الطلب القوي على العقارات والزيادة الكبيرة في الأسعار.

ومن المتوقع ارتفاع إيرادات القطاع خلال العام الحالي ككل بنسبة 6% سنويا إلى 120 مليار يورو (136 مليار دولار). وبحسب اتحاد البناء الألماني (إتش.دي.بي) فإن عدد المنازل الجديدة التي سيتم بناؤها خلال العام الحالي قد بصل إلى 340 ألف منزل.