«الأعلى للمرأة بالبحرين»: عدد المرشحات بالانتخابات غير مسبوق ويستحق الوقوف أمامه

قالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بالبحرين، هالة الأنصاري، إن المرأة البحرينية تشارك في الانتخابات النيابية والبلدية، التي انطلقت صباح اليوم في البلاد، بشكل واسع وغير مسبوق، وذلك بمشاركة 39 مرشحة.

وأضافت في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، صباح السبت، أن تاريخ المرأة البحرينية في مجلس النواب، بدأ عام 2002 بنجاح مرشحة واحدة بالتزكية، ثم وصولها للمجلس عام 2006 عن طريق الانتخاب الحر، معتبرة أن منافسة 39 مرشحة حاليًا في 26 دائرة انتخابية، بكل قوة وثقة، أمر جدير بالوقوف أمامه.

وأشارت إلى حمل جميع المرشحات درجات علمية رفيعة، وخبرة عمل ميدانية في مجال اختصاصهم، ومجال العمل التطوعي، وهو ما يضيف للمجلس النيابي الذي يمثل الشعب البحريني.

وأكدت وجود مساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات بدولة البحرين، بنص الدستور، الذي انعكس على كافة القطاعات بتمثيل المرأة بكافة مجالات العمل، موضحة أن المشاركة السياسية للمرأة البحرينية، لا تقتصر على دخولها للبرلمان، ولكن بوجودها في مواقع صنع القرار كقيادية في كل قطاعات الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وأشارت إلى مشاركة المرأة بنسبة 53% في القطاع الحكومي بالبحرين، وبنسبة 33% في مناصب إشرافية، ومثلها في القطاع الخاص والسلطة القضائية.

وانطلقت صباح اليوم السبت، الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام أكثر من 365 ألف ناخب بحريني، لاختيار 40 نائبًا و30 مجلسًا بلديًا.