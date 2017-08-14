أصدرت تونس، أمس الجمعة، رسميا، قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وفي الحقوق والحريات، وهو القانون الذي أثار ضجة دينية ومجتمعية حتى قبل إصداره رسميا.

واستندت دار الإفتاء التونسية المرحبة بالقرار، والذي تراه حكيمًا، على الآية القرآنية "وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوفِ" (البقرة: 228)، وتستند الجماعة الرافضة للقانون منذ الحديث عنه أول مرة، على الآية القرآنية "لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ" (النساء: 11).

بين هذا وذاك شهدت تونس العديد من الخلافات والمضاربات حول القانون، منذ الحديث عنه أول مرة من قبَل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، عام 2017، خلال احتفالات عيد المرأة. وترصد «الشروق» التسلسل الزمني للأحداث..

13 أغسطس 2017

أُثيرت الأزمة لأول مرة في 13 أغسطس 2017، خلال احتفال تونس بالعيد القومي للمرأة، عندما ألقى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي خطابًا من داخل قصر قرطاج الرئاسي، دعا فيه إلى مراجعات قانونية تسمح للمرأة بالحق في الميراث مثل الرجل، وحقها في الزواج من أجنبي، مُعتبرًا ذلك لا يتعارض مع الدين ولا مع الدستور الذي يحمل الدولة مسؤولية حماية الحريات.

أعلنت الرئاسة التونسية، عقب خطاب السبسي، عن قرار بتشكيل ما يعرف بـ"لجنة الحريات الفردية والمساواة"، تتولى إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة، استنادا إلى دستور 2014 والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريات والمساواة.

14 أغسطس 2017

أصدر ديوان الإفتاء التونسي، يوم 14 أغسطس، أي عقب خطاب السبسي، بيانا عبر صفحته على فيسبوك، قائلا فيه: "هنيئا للمرأة التونسية في عيدها الوطني".

وأضاف البيان معلقًا على خطاب السبسي: "في خطابه الأخير يوم أمس الأحد 13 أغسطس2017 بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية (..) كانت مقترحاته التي أعلن عنها تدعيمًا لمكانة المرأة وضمانًا وتفعيلا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات التي نادى بها ديننا الحنيف في قوله تعالى (وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوفِ) فضلا عن المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية والتي تعمل على إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين".

أغسطس 2017

رفض الأزهر الشريف مطالب السبسي بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، رافضًا بيان الإفتاء التونسية بتأييد القرار، حيث قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن دعوات المساواة بين المرأة والرجل فى الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها، كما أنها تتصادم مع أحكام ونصوص الشريعة الإسلامية.

وأضاف أن الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم لا تجوز، لأن ذلك ليس فى مصلحة المرأة، موضحا أن غير المسلم لن يمكّن زوجته من أداء شعائر دينها لأنه لا يؤمن به، فينشأ البغض بينهما ولا تستقر الزوجية.

17 أغسطس 2017

أصدر عدد من العلماء والمشايخ في تونس، 17 أغسطس 2017، بيانًا ردا على مقترح السبسي، معتبرين إياه "طعنا صريحًا في ثوابت الدين الذي نتشرف بالانتماء إليه"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي.

قال وزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي، إن "الإرث في الإسلام حكم من الأحكام الشرعية، وهو حكم قطعي لا يجوز المساس به أو الاجتهاد فيه".

وأضاف مفتي الجمهورية السابق حمدة سعيد: "ما كنت أحسب أن أجلس في يوم أدافع فيه عن فكرة إسلامية كانت لمدة 1400 عام من المسلمات، وإذ اليوم تسقط في المخالفات".

مارس 2018

مظاهرات ضمت العشرات من النساء، تعبيرًا عن رفضهن الجدل الدائر حول المساواة بين الرجل والمرأة، مطالبات بتشريع القانون سريعًا لتحصل المرأة على حقوقها كاملة.

يونيو 2018

لجنة الحريات الفردية والمساواة تقدم تقريرها النهائي للرئيس التونسي الذي ضمت توصياته التالي: إقرار المساواة في الإرث إما بشكل إلزامي أو بشكل اختياري، إلغاء تجريم المثلية الجنسية، إلغاء عقوبة الإعدام أو تحديد الحالات القصوى لها، تجريم الدعوة للانتحار والتحريض عليه، تجريم كل تحقير لديانة الغير بغاية التحريض على العنف، أو الكراهية، أو التمييز مهما كان شكله، بالإضافة إلى بنود أخرى.

26 يونيو 2018

علق حزب التحرير التونسي على تقرير اللجنة، واصفًا إياه بـ"المشروع المحارب للإسلام وأحكامه"، داعيًا أنصاره والقوى المناهضة له إلى تحركات ميدانية للتصدي لهذا "المشروع الاستعماري المهين للإسلام والمسلمين"، على حد تعبير عضو الهيئة الإدارية للحزب محمد الناصر شويخة.

28 يونيو 2018

أصدرت جامعة الزيتونة التونسية، إحدى أقدم الجامعات في العالم الإسلامي، في 28 يونيو، بيانًا، ممثلة في رئيسها وأساتذتها وشيوخها، عبرت خلاله عن رفضها تقرير اللجنة، وقالت إنه يعد "التفافا مشينًا على قيم الإسلام وتعاليمه".

13 أغسطس 2018

خلال احتفالات تونس بعيد المرأة، أعاد الرئيس التونسي الحديث عن المساواة بين الرجل والمرأة، وأعلن عن مشروع قانون يحقق المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة لمن يرغب، وأنه سيتم عرضه على البرلمان، مشيرًا إلى أن تونس دولة مدنية تستند إلى دستورها لا إلى مرجعية دينية.

أغسطس 2018:

أكد الأزهر الشريف رفضه دعوات السبسي، واعتبر تأييد دار الإفتاء التونسي لذلك «خروجًا وتصادمًا» مع الشريعة الإسلامية.

قال عضو هيئة كبار العلماء الدكتور محمود مهنا، إن الذي شرع الميراث هو ملك الملوك وهو الله، وبلغنا هذا التشريع الرسول، صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لتونس ولا لرئيسها ولا للعالم كله أن يشرع أو يبتدع في دين الله.

وأشار مهنا إلى أن "المرأة وفقا للشريعة الإسلامية هى الرابحة لأن الرجل مكلف شرعا بإنفاق كل ماله عليها، حيث السكن والطعام والشراب والعلاج والحماية وغيرها، وهى غير مكلفة بشىء لأن لها ذمة مالية مستقلة تماما".

26 أغسطس 2018

أعلنت حركة النهضة التونسية على لسان رئيس مجلس شورى الحركة، عبد الكريم الهاروني، رفضها أي مشروع يتنافى مع الدستور ومع النصوص القطعية للقرآن الكريم.

وأضاف الهاروني: "سنناضل من أجل إعطاء الحق للمرأة في الميراث، ونجتهد في تطوير قوانين مجلة الأحوال الشخصية لمزيد من الدفاع عن حقوق المرأة، لكن ضمن احترام الدستور والنصوص القطعية للقرآن الكريم وتعاليم الإسلام".

23 نوفمبر 2018

صادق مجلس الوزراء التونسي، بإشراف الرئيس التونسي، على مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي تضمن أحكامًا بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، وسيتم عرضه على البرلمان للتصديق عليه وبدء العمل به.