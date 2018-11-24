وزير الإعلام اليمني: إدارة ميناء الحديدة يجب أن تعود للشرعية

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أنه لا يمكن القبول بأي صيغة لإدارة ميناء الحديدة لا تضمن عودته للسلطة الشرعية وكذلك خروج الميليشيات الحوثية من المدينة.

وقال الإرياني - في تغريدة على تويتر أوردتها قناة "العربية" الاخبارية اليوم الجمعة - إن السلطة الشرعية أكدت في أكثر من مناسبة الترحيب بالسلام على قاعدة المرجعيات الثلاث، مبدياً ترحيبه بأي خطوات أو مجهود بذله المبعوث الأممي، مارتن جريفث، لإقناع الحوثيين بالانسحاب من الحديدة ومينائها وتسليمها للسلطة الشرعية.

وكان جريفث قد قام، الجمعة، بزيارة إلى مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، حيث اقتصرت جولته على زيارة الميناء فقط، حيث منعته الميليشيات من زيارة أي منشآت أو أماكن أخرى في المدينة التي حولها الحوثيون إلى ثكنة عسكرية، وحفروا الخنادق في شوارعها.

وعقد المبعوث الأممي، في الحديدة، لقاءات مع المحافظ المعين من قبل الميليشيات ووكلاء المحافظة المعينين من قبل الانقلابيين.

كذلك دعا، خلال مؤتمر صحافي، الأطراف اليمنية إلى انتهاز فرصة دعم وتأييد المجتمع الدولي لعقد مفاوضات مباشرة للوصول إلى حل للأزمة في البلاد وإيقاف المواجهات العسكرية في مدينة الحديدة.