الأساقفة الكاثوليك في ألمانيا يناقشون مبدأ العزوبة والأخلاقيات الجنسية في الكنيسة

أكد المسؤول عن ملف الانتهاكات الجنسية بمؤتمر الأساقفة الكاثوليك في ألمانيا، شتيفان أكرمان، أمس الجمعة على أن الأساقفة يرغبون في مناقشة "علنية وشفافة" للاعتداءات الجنسية ومسألة العزوبة بين رجال الدين الكاثوليك.

ويعتبر مبدأ العزوبة التزاما يقر فيه القساوسة الكاثوليك بعدم الزواج.

وقال أكرمان وهو أسقف مدينة ترير اليوم الجمعة في كولونيا غرب البلاد: "مسألة الأخلاق الجنسية تمثل موضوعا يجب الحديث عنه صراحة".

وكانت اللجنة المركزية للكاثوليك الألمان طالبت من قبل بإصلاحات شاملة في هيكلية الكنيسة على خلفية فضيحة الاعتداءات الجنسية في أروقة الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا وعدد كبير من دول العالم.

وجاء في قرار أصدرته الجمعية العامة للكاثوليك الألمان اليوم الجمعة في بون: "إنه لابد من كسر هياكل القوى الكهنوتية والهياكل الداخلية للكنائس في أقرب وقت ممكن، لأن المشكلة تكمن في النظام المتبع".

ويطالب الكاثوليك من خارج الكهنوت بالمساواة بين النساء والرجال في جميع الوظائف الكنسية كما يطالبون بإلغاء مبدأ العزوبة.