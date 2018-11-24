نائب رئيس وزراء إيطاليا يهدد بإسقاط الحكومة حال تعديل نسبة العجز في موازنة 2019

هدد ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، بإسقاط الائتلاف الحاكم في البلاد، في حال تم تعديل نسبة العجز في موازنة البلاد، التي أعدتها الحكومة للعام المقبل.

وجاءت تعليقات سالفيني التي نشرتها صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، اليوم السبت، قبل ساعات من محاولة يقوم بها رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي مع مسئولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل؛ بهدف إقناع المفوضية الأوروبية بصلاحية الموازنة التي تتضمن نسبة عجز متوقعة 2.4% خلال 2019، والتي تعترض عليها الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي بقوة.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" الاقتصادية الأمريكية عن سالفيني، الذي يحظى بتأييد شعبي متنام على خلفية تحمسه لقضية الموازنة، القول في مكالمة هاتفية مع كونتي: "لايمكن المساس بنسبة العجز 2.4%، وإلا أسقطت الحكومة"، ووفقا للتقرير، يريد سالفيني تقديم تنازلات "ثانوية" فيما يتعلق بخطة الانفاق العام بالموازنة.

وكشف استطلاع للرأي أجراه معهد "إيبسوس" لصالح الصحيفة، حصول حزب "الرابطة" بزعامة سالفيني، على نسبة تأييد شعبي وصلت إلى 32% في نوفمبر الجاري، في حين تراجع حزب "حركة خمس نجوم"، من 28.7% في أكتوبر الماضي، إلى 27.7% هذا الشهر.