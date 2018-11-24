الإكوادور تعلن حاجتها لـ 550 مليون دولار لمساعدة لاجئي فنزويلا

قال مسؤول في الإكوادور، إن بلاده تحتاج إلى نحو 550 مليون دولار لتقديم المساعدة لمواطني فنزويلا الفارين من الأزمة الاقتصادية في بلادهم.

وقال سانتياجو تشافيز نائب وزير التنقل البشري، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم السبت: "حددنا احتياجات الإكوادور متوسطة وطويلة الأجل بنحو 550 مليون دولار، هذا للتعامل مع احتياجات الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف".

وأضاف تشافيز أن الأكوادور تتطلع إلى جمع هذه المبالغ عبر منح من وكالات متعددة الأطراف ودول الجوار.

يذكر أن وفودا من بلدان أمريكا اللاتينية اجتمعوا في كيتو يومي الخميس والجمعة الماضيين؛ لتنسيق خطط للتعامل مع أزمة الهجرة الفنزويلية التي أربكت وكالات الخدمات الاجتماعية في مختلف أنحاء أمريكا الجنوبية.