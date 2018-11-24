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رئيس «الأولمبية الدولية» يزور اليابان لمتابعة استعدادات الأولمبياد

أ ش أ
نشر فى : السبت 24 نوفمبر 2018 - 6:04 م | آخر تحديث : السبت 24 نوفمبر 2018 - 6:04 م

قام رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، اليوم السبت، بزيارة منطقة فوكوشيما لمتابعة استعدادها لاستضافة مباريات "بيسبول" و"سوفتبول" في إطار دورة الألعاب الأولمبية 2020.

وكانت المنطقة قد شهدت زلزالا عنيفا وموجات مد عاتية (تسونامي) في 2011، ما أدى إلى تدمير 3 مفاعلات في محطة "فوكوشيما دايتشي" النووية، بالمنطقة التي تقع شمال شرق العاصمة اليابانية طوكيو.

تجدر الإشارة إلى أنه من المنتظر أن تعقد اللجنة التنفيذية التابعة للجنة الأولمبية الدولية، اجتماعا في طوكيو مطلع الأسبوع المقبل.

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