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روسيا اليوم: إصابات إثر استهداف مسلحين حي الخالدية والنبل بحلب السورية بقذائف

دمشق - أ ش أ
نشر فى : السبت 24 نوفمبر 2018 - 11:37 م | آخر تحديث : السبت 24 نوفمبر 2018 - 11:37 م

أفادت قناة روسيا اليوم، الليلة بإصابة مدنيين بالاختناق إثر استهداف مسلحين حي الخالدية والنبل بمدينة حلب السورية بقذائف تحتوي على غاز سام.

ولم تشر القناة إلي مزيد من التفاصيل.

وقد وقعت أضرار مادية بالممتلكات جراء استهداف المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية والهاون أحياء سكنية في مدينة حلب الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة "سانا" أن المجموعات الإرهابية التابع أغلبها لتنظيم جبهة النصرة اعتدت ب 15 قذيفة صاروخية وهاون على حيي شارع النيل وجمعية الزهراء السكنية بالمدينة.

وتنتشر في أطراف جمعية الزهراء السكنية وقرى ريف حلب الجنوبي الغربي مجموعات إرهابية تعتدي على الأحياء السكنية في المدينة والمناطق المجاورة بالقذائف.

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