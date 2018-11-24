قالت هالة الأنصاري، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في البحرين، إن مشاركة المرأة البحرينية في الانتخابات النيابية والبلدية تحقق هذا العام نسبة قياسية في عدد المرشحات، بواقع 39 مرشحة نيابية، و8 مرشحات للبلديات في 26 دائرة انتخابية، بعد استبعاد 5 مرشحات.

وأضافت الأنصاري في مؤتمر صحفي عقدته صباح يوم الانتخابات النيابية والبلدية بالبحرين أن هناك مشاركة ملحوظة من السيدات البحرينيات في التصويت منذ الساعات الأولى لفتح صناديق الاقتراع.

وأوضحت أن المجلس الأعلى للمرأة في إطار سعيه لدعم تجربة المرأة البحرينية، فقد أنشأ مركزاً للاستشارات لتقديم التوعية والنصيحة للمرشحات السيدات، وتم تقديم 120 استشارة في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر الجاري.

واعتبرت الأنصاري أن هناك فجوة بين توجهات الإرادة السياسية تجاه المرأة، ممثلة في زيادة عدد السيدات اللاتي يتولين مناصب مرموقة في السلطة التنفيذية، وبين الإرادة الشعبية التي مازالت لا تدفع بالسيدات إلى المجالس النيابية والبلدية بالنسبة المرجوة.

واستطردت الأنصاري: "ننتظر من المجتمع الذي ساند المرأة في تعليمها المبكر وعملها، حتى أصبحت هناك سيدات بحرينيات يعملن في كل المهن التخصصية، وبنسب مرتفعة، أن يساند المرأة في تجربتها السياسية ويدفع بنسبة معتبرة إلى البرلمان".

واعتبرت أن هناك ظاهرة إيجابية جديدة في الانتخابات الحالية تتمثل في أن بعض المرشحات اخترن إقامة مقارهن الانتخابية في منازلهن، ما يعكس من وجهة نظرها تقدم رؤية المجتمع تجاه ترشح المرأة، وأنها باتت تحظى بمساندة أفراد الأسرة.

وذكرت رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أن المرشحات للانتخابات يمثلن طموحات الشعب البحريني كله بنسائه ورجاله، موجهة اللوم إلى الجمعيات السياسية بمختلف أطيافها لعدم تبنيها مرشحات في قوائمها، في جميع الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها البلاد.

وتجرى الانتخابات البحرينية اليوم لاختيار جميع أعضاء مجلس النواب وعددهم 40، و30 عضواً بالمجالس البلدية، بينما يعين الملك حمد بن عيسى آل خليفة جميع أعضاء مجلس الشورى.

وتقدم للترشح 293 شخصا منهم 44 سيدة، و137 للمجالس البلدية منهم 8 سيدات، وسيجرى الانتخاب في 54 مركز اقتراع عام وفرعي موزعة على 40 دائرة انتخابية في المحافظات الأربع لمملكة البحرين: العاصمة والمحرق والشمالية والجنوبية، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب، ستجرى جولة الإعادة للمقيمين في الخارج الخارج يوم 27 نوفمبر، وفي الداخل أول ديسمبر المقبل.