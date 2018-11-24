وزير خارجية اليابان: نعمل على تنسيق زيارة البابا فرنسيس إلى البلاد العام المقبل

أكد وزير الخارجية الياباني تارو كونو، ورئيس الأساقفة بول جالاغر "وزير خارجية الفاتيكان" على العمل معا لتنسيق زيارة البابا فرنسيس إلى اليابان العام المقبل.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم السبت، أن كونو وجالاغر التقيا أمس في الفاتيكان عقب حضور كونو لمؤتمر دولي في العاصمة الإيطالية روما، مشيرة إلى أن زيارة كونو للفاتيكان هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه.

وأعرب وزير الخارجية الياباني عن ترحيبه برغبة البابا فرنسيس في زيارة اليابان العام المقبل، مؤكدا على تعاونه مع وزير خارجية الفاتيكان من خلال القنوات الدبلوماسية لتنسيق الزيارة.

يذكر أن آخر زيارة بابوية إلى اليابان قام بها البابا يوحنا بولس الثاني في عام 1981.