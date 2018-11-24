بولندا تستهدف استثمار 106 مليارات دولار في مشروعات الطاقة النووية

كشفت بولندا عن اعتزامها استثمار أكثر من 100 مليار يورو في مشروعات الطاقة النووية في إطار رغبتها في تقليص اعتمادها على محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم باعتباره الوقود الأشد تلويثا للهواء.

وأشارت اليوم الجمعة وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن وزارة الطاقة البولندية تستهدف بناء محطات نووية لتوليد كهرباء بما يتراوح بين 6ر9 جيجاوات بحلول 2043، على أن يجرى اتمام المرحلة الأولى بطاقة تتراوح بين واحد وواحد ونصف جيجاوات عام 2033، حيث تصل إجمالي الاستثمارات المستهدفة للخطة ككل إلى 400 مليار زلوتي بولندي (106 مليارات دولار) حتى عام 2040.

من ناحيته قال وزير الطاقة البولندي "كرزيشتوف تشورتسفسكي" في مؤتمر صحفي بالعاصمة وارسو أمس الجمعة، إن "الطاقة النووية تعتبر تحديا بالتأكيد، نحن الدولة الوحيدة في المنطقة التي لا تمتلك محطة طاقة نووية. والطاقة النووية ستوفر طاقة نظيفة لكل بولندي".

وبحسب وكالة بلومبرج فإن هذه التصريحات تشير إلى أن الحكومة جعلت تأمين إمدادات الكهرباء أولوية متقدمة على التكاليف والضغوط المتعلقة بتقليل كميات الانبعاثات الغازية الملوثة للبيئة.

واعتادت بولندا تاريخيا التعامل مع تأمين إمدادات الطاقة باعتباره جزءا حيويا من سيادتها، بسبب الخوف من استغلال روسيا لوضعها المسيطر على إمدادات الطاقة في أوروبا لتحقيق أهداف سياسية إقليمية كما حدث مع أوكرانيا.

وتمتلك بولندا أكبر احتياطيات من الفحم في أوروبا وتعتمد عليه حاليا في توليد الجزء الأكبر من الكهرباء في البلاد.

وكانت بولندا قد منحت في وقت سابق من الأسبوع الحالي عقودا لإقامة مشروعات للطاقة المتجددة على أن تشتري الحكومة الإنتاج بسعر لا يقل عن 196 زلوتي لكل ميجاوات/ساعة وهو ما يقل كثيرا عن السعر المفترض لإنتاج المحطات النووية ويبلغ 105 يورو (119 دولار) لكل ميجاوات/ساعة.