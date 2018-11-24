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الإعلام الأمني بالعراق يعلن اعتقال 9 متهمين بالارهاب في الموصل

بغداد - أ ش أ
نشر فى : السبت 24 نوفمبر 2018 - 6:21 م | آخر تحديث : السبت 24 نوفمبر 2018 - 6:21 م

أعلن مركز الإعلام الأمني بالعراق اليوم السبت، اعتقل تسعة متهمين بـ"الارهاب" في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال المركز، في بيان ذكرته قناة (الإخبارية) العراقية، إن " قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى وبناء على معلومات استخبارية تمكنت من إلقاء القبض على مجموعة مكونة من 9 متهمين صادرة بحقهم مذكرات قبض بقضايا إرهابية، كانوا مجندون ضمن الخلايا النائمة التابعة لعصابات داعش الإرهابية".

وأضاف المركز أن "هؤلاء يعملون على نشر الشائعات وزعزعة الاستقرار في مدينة الموصل، وقد جرى تسليمهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم"

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