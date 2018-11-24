وزير الخزانة البريطاني: بريكست ليست فقط أفضل حل للانقسام السياسي بل أيضا للاقتصاد

قال وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند اليوم السبت : إن مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ليست فقط أفضل حل للانقسام السياسي بل أيضا للاقتصاد.

وأضاف هاموند - في تصريحات خاصة أدلى بها لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - : أن هذا الاتفاق لطريقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون له الحد الأدنى من التأثير السلبي على الاقتصاد البريطاني..مشيرا إلى أن الاقتصاد ليس هو الاعتبار الوحيد يجب أيضا النظر إلى عملية الشفاء السياسي لكي تبقى البلاد موحدة.

ومن المقرر أن تلتقي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مجددا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في بروكسل في وقت لاحق اليوم لمراجعة الوضع الراهن للبريكست.

وكانت ماي قد أعلنت أمس الأول (الخميس) أمام مجلس النواب أن مفاوضات بريكست وصلت إلى "لحظة حاسمة" قبل قمة يعقدها قادة الاتحاد الأوروبى غدا (الأحد) في بروكسل للمصادقة على اتفاق "الطلاق" والإعلان عن العلاقة المستقبلية.