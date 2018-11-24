«ترامب» يخسر طلبا لوقف دعوى قضائية ضد منظمته الخيرية

رفضت قاضية بولاية نيويورك الأمريكية يوم أمس الجمعة، طلب الرئيس دونالد ترامب، وقف دعوى قضائية يتهم فيها الادعاء الرئيس بإساءة استخدام منظمته الخيرية الخاصة لصالح حملته الرئاسة في عام 2016، وأيضا لصالح مشروعاته الاستثمارية.

وقالت القاضية سالين سكاربولا، بالمحكمة العليا في مانهاتن، إن المدعية العامة لنيويورك باربرا أندروود، تستطيع مواصلة دعواها التي تزعم فيها تورط مؤسسة دونالد ترامب الخيرية في انتهاك للقواعد الائتمانية، وتعاملات شخصية غير سليمة، وإساءة استغلال للأصول.

وتتضمن الدعوى، التي رفعت في 14 يونيو الماضي، اتهامات أيضا لأبناء ترامب وهم دونالد الابن وإريك وإيفانكا، التي تعمل مستشارة كبيرة لوالدها.

ولم يتسن الحصول على تعليق من البيت الأبيض.

وقال آلان فوترفاس، وهو محام عن المدعى عليهم، إن القرار يعني فقط استمرار القضية.

وأضاف في رسالة بالبريد الإلكتروني "كما قلنا طوال الوقت، كل الأموال التي جمعتها المؤسسة ذهبت إلى قضايا خيرية لمساعدة الأكثر احتياجا، ونتيجة لذلك، ما زلنا نثق في النتيجة النهائية لهذه الإجراءات".