احتفت اليابان وإسبانيا بالذكرى السنوية للعلاقات الـ150 لإقامة علاقات بين البلدين بمعرض للصور في السفارة الإسبانية في طوكيو.

وبحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية فإن ملكية معظم الصور المتعلقة بالعلاقات بين البلدين تعود إلى الوكالة اليابانية ووكالة الأنباء الإسبانية EFE.

وأقيم حفل افتتاح في معرض السفارة للمعرض الذي يضم حوالي 100 صورة ويمتد حتى 14 ديسمبر المقبل كجزء من سلسلة من الأحداث التذكارية التي تقام منذ بداية العام.

يشار إلى أن اليابان وإسبانيا بدأتا العلاقات الدبلوماسية الثنائية الرسمية بالتوقيع على معاهدة الصداقة والتجارة والملاحة في عام 1868.

ومن بين الموضوعات الرئيسية للمعرض التبادلات بين العائلات الإمبراطورية والملكية وكذلك الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك دورة طوكيو للألعاب الأولمبية في طوكيو عام 1964 و1992.

وقال السفير الإسباني الجديد لدى اليابان خورخي توليدو، الذي من المقرر أن يتسلم منصبه رسميا في أوائل الشهر المقبل: "يعكس هذا المعرض العلاقة الغنية بين اليابان وإسبانيا التي تربطها علاقات صداقة قوية على مدى فترة طويلة من الزمن."