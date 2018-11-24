تبادل أسرى بين القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة في ريف حلب الشرقي

تبادلت القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة، مجموعة من الأسرى في ريف حلب الشرقي تحت إشراف الجيش الروسي.

وقال مصدر في الجيش الوطني السوري المعارض " أجرت فرقة السلطان مراد التابعة للجيش الوطني اليوم عملية تبادل مع القوات الحكومية حيث تم الإفراج عن 10 أسرى أغلبهم من عناصر القوات الحكومية بينهم امرأة ورجل وهما عملاء للقوات الحكومية مقابل 10 معتقلين لدى القوات الحكومية ، تحت إشراف الجيش الروسي ووفقاً لمخرجات اتفاق سوتشي "

وأضاف المصدر " تمت عملية التبادل عند معبر أبو الزندين قرب مدينة تادف في ريف حلب الشرقي والخاضعة لسيطرة المعارضة ".