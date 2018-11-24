يوسف الشاهد: الاقتصاد التونسي كان على مشارف الانهيار

أقر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم السبت، بأن الاقتصاد التونسي كان مهددا بالانهيار بسبب ارتفاع نسبة العجز في الموازنة والتي فاقت نسبتها 7 بالمئة قبل عامين.

وأوضح الشاهد، أن حكومته التي استلمت مهامها في 2016 كانت أمام عجز في الموازنة وصل إلى 7.4بالمئة وأن استمرارها في ذلك المستوى كان سيجعل الاقتصاد أمام خطر الانهيار.

وقال الشاهد في جلسة استماع أمام البرلمان اليوم "كان هدفنا الأول الحد من عجز المالية العمومية لتفادي سيناريو كارثي حدث في دول أخرى. تم النزول بنسبة العجز إلى 4.9 بالمئة في موازنة 2018 وكل التوقعات تشير الى تحقيق هذه النسبة".

وواجه الاقتصاد التونسي صعوبات على مدار السنوات التي أعقبت الانتقال الديمقراطي بدءا من 2011 ولم تتجاوز نسبة النمو إجمالا واحد بالمئة خلال ست سنوات بجانب تواتر الاضطرابات الاجتماعية وتراجع الإنتاج في عدة قطاعات.

وأعلن يوسف الشاهد اليوم، أن الحكومة نجحت في رفع نسبة النمو إلى 2.8 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري، مشددا على أهمية كسب تحديين اثنين يرتبطان بإنقاذ المالية العمومية ودفع النمو.

وأوضح الشاهد أن "التحكم في عجز الموازنة أمر ضروري ومهم من أجل الوصول بها إلى نسب معقولة قريبة من المعايير الدولية".