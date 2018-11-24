رئيس أنجولا: لا أتوقع عودة أسعار النفط فوق حاجز الـ 100 دولار للبرميل

قال رئيس أنجولا جواو لورينسو، اليوم السبت، إنه من غير المحتمل أن تعود أسعار النفط إلى مستويات ما فوق الـ 100 دولار للبرميل.

وأضاف لورينسو خلال مؤتمر صحفي في لشبونة في ختام زيارة استغرقت ثلاثة أيام للبرتغال، أن الأسعار الحالية تجعل الأمور صعبة على منتجين رئيسيين مثل أنجولا، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء بلومبرج.

وتابع أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) " تدافع دائما عن أسعار متوازنة .. وما يزال الأمر غير واقعي أن نتوقع زيادة بأكثر من 100 دولار للبرميل، وإذا حدث ذلك فإنه سيؤدى إلى تعقيد التوازن بين البائعين والمستهلكين".

يشار إلى أن أنجولا هي ثاني أكبر الدول الأفريقية إنتاجا للنفط وتعتمد على الصادرات النفطية في أكثر من 90% من عائدات صادراتها .

وقال لورينسو: "سأقول دائما، كلما كانت الأسعار أعلى كلما كانت أفضل".

وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط في تعاملات بورصة لندن للسلع أمس الجمعة إلى أقل من 60 دولار للبرميل لأول مرة منذ عام، في ظل مؤشرات على وصول إنتاج السعودية من الخام إلى مستوى قياسي.