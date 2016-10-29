تايوان تجري استفتاءات على حقوق المثليين من بينها المساواة في الزواج

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يصوت الناخبون في تايوان اليوم السبت على 10 استفتاءات، خمسة منها حول حقوق المثليين ومن بينها المساواة في الزواج، وذلك بالتوازي مع الانتخابات المحلية.

وطرحت مجموعات حقوق المثليين استفتاءين: الأول يقترح منح حقوق زواج متساوية فى المجتمع للمتزوجين المثليين، والآخر حول إدراج قضايا المثليين والسحاقيات والمخنثين والمتحولين جنسيا في مناهج التربية الجنسية.

وطرح معارضون محافظون ثلاثة استفتاءات أخرى هي : استبعاد زواج المثليين من القانون المدني، وثان لوضع قانون نقابي منفصل للمتزوجين المثليين، وثالث لإبعاد قضايا المثليين خارج المناهج الدراسية.

يذكر أنه في مايو 2017، أعلنت المحكمة الدستورية في تايوان أن القانون المدني لا يمكن أن يحظر زواج المثليين وأعطى السلطة التشريعية مهلة لمدة سنتين لمنح الحقوق القانونية الكاملة لمثل هؤلاء الأزواج.

ولم توافق السلطة التشريعية حتى الآن على مراجعات المساواة في الزواج.