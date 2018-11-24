اشتباكات في مدن فرنسية وسط تظاهر 81 ألفا ضد ارتفاع أسعار الوقود

خرج 81 ألف محتج إلى شوارع باريس ومدن فرنسية أخرى، اليوم السبت، في إطار ما يسمى بـ"حركة السترات الصفراء" المعارضة، للاحتجاج ضد ارتفاع أسعار الوقود، حسبما أفادت وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة، إنه تم القبض على 35 شخصا خلال الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، وتم احتجاز 22 آخرين لدى الشرطة.

وواجهت الشرطة في العاصمة المتظاهرين، مستخدمة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق الحشود. وأقام محتجون ملثمون في وسط المدينة حواجز ودمروا أثاثا وألقوا القرميد ومواد أخرى على الشرطة.

وحاول المتظاهرون الذين كانوا يرتدون سترات صفراء اختراق الحواجز والوصول إلى قصر الإليزيه، مقر الرئيس إيمانويل ماكرون، التي تم تعيينها كمنطقة يحظر فيها الاحتجاجات.

وذكر وزير الداخلية، كريستوف كاستنر، اليوم، للصحفيين إن حوالي ثمانية آلاف متظاهر شاركوا في المظاهرات في باريس، من بينهم خمسة آلاف في شارع الشانزليزيه الشهير.

وكتب كاستنير عبر موقع تويتر خلال جولة قام بها في باريس صباح اليوم أن قوات الأمن تتمتع "بثقته الكاملة".