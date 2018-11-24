ملك الأردن يأمر بنقل 4 جنود عراقيين إلى مدينة الحسين الطبية

أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية الفريق الركن محمود فريحات إلى قائد سلاح الجو الملكي بإرسال طائرة إخلاء طبي لنقل أربعة جنود عراقيين تعرضوا لانفجار عبوة ناسفة داخل الحدود العراقية بالقرب من معبر الكرامة وذلك لخطورة إصاباتهم، وذلك بتوجيهات من الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت أنه تم نقل الجنود من المعبر الحدودي إلى مدينة الحسين الطبية، بعد أن قدمت الإسعافات اللازمة لهم داخل المعبر، فيما كان في استقبالهم مدير عام الخدمات الطبية اللواء الطبيب سعد جابر والملحق العسكري العراقي في عمان وعدد من أعضاء السفارة العراقية .

وأوضحت مصادر طبية في مدينة الحسين الطبية أن بعض الحالات تعرضت لإصابات بالغة ونزيف حاد وبتر في الأطراف السفلية وقامت الفرق الطبية من مختلف الاختصاصات في قسم الطوارىء بتقديم كل الإسعافات وتحويل ثلاث إصابات إلى غرف العمليات لإجراء اللازم، وتم تحويل الحالة الرابعة إلى قسم الجراحة وحالته مستقرة .