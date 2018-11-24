مدينة أوساكا اليابانية تفوز باستضافة معرض «إكسبو 2025 الدولي»

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فازت اليابان اليوم السبت، باستضافة "معرض إكسبو الدولي" في مدينة أوساكا عام 2025.

وتغلب عرض الاستضافة الياباني على العروض المقدمة من مدن في روسيا وأذربيجان لاستضافة المعرض، الذي يعقد كل خمس سنوات ويتوقع أن يجذب 28 مليون زائر.

ورحب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بهذا النبأ، قائلا في بيان إن اليابان ستبذل كل جهد ممكن لإنجاز حدث "رائع"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج الإخبارية.

وكان المكتب الدولي للمعارض قد ذكر في موقعه على الانترنت أن الحدث سينطلق في الثالث من مايو، ويستمر حتى الثالث من نوفمبر 2025.