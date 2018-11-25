انعقاد قمة «بريكست» في موعدها بعد التوصل إلى حل بشأن جبل طارق

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن البلاد رفعت اعتراضها على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) المبرم بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال في مدريد إن الخطوة هي نتيجة لاتفاق بين إسبانيا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا فيما يتعلق بعملية المفاوضات المستقبلية بشأن شبه جزيرة جبل طارق.

ونجحت بريطانيا وإسبانيا فى تسوية خلاف حول جبل طارق ما بعد (بريكست)، لتتمكن الدولتان من إزالة العقبات الأخيرة فى اتفاق البريكست، وهو الأمر الذي سيتم اتمامه غدا الأحد في قمة خاصة.

وأعلن عن الاتفاق في بيانات صادرة عن الحكومة البريطانية وحكومة جبل طارق، وبموجبه لن يؤثر اتفاق "بريكست" على الوضع التفاوضي لبريطانيا فيما يتعلق بأراضيها في المستقبل.

وبحسب بيان صدر على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، "يفرض (الاتفاق) التزامات فيما يتعلق بالنطاق الإقليمي للاتفاقيات المستقبلية".

وأصدر رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، دعوات رسمية لزعماء الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، مؤكدا أن القمة في سبيلها إلى الانعقاد.

وكتب عبر موقع تويتر: "سأوصي بأن نوافق غدا الأحد على نتائج مفاوضات (بريكست)، لا أحد لديه أسباب ليكون سعيدًا، لكن على الأقل في هذا الوقت الحرج، اجتاز الاتحاد الأوروبي بأعضائه الـ 27 اختبار الوحدة والتضامن".

وكانت إسبانيا هددت بنقض اتفاق بريكست بسبب اعتراضات في اللحظة الأخيرة على اللغة في جبل طارق، وهو إقليم بريطاني يقع في اٌقصى الطرف الجنوبي لاسبانيا حيث تطالب مدريد بأحقيتها فيه.