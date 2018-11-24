في استفتاء تاريخي صوتت بريطانيا في يونيو من عام 2016 على الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكسيت»، بنسبة 52% لصالح الخروج من الاتحاد، في مقابل 48% أيدوا البقاء فيه.

وبعد أكثر من سنتين على هذا الاستفتاء، تقترب المفاوضات الأوروبية البريطانية من مرحلتها الحاسمة، خاصة بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن العلاقات فيما بعد مرحلة الخروج، بانتظار المصادقة عليه خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة.

وترصد «الشروق» في هذا التقرير عددًا من الأسئلة حول الرحلة التي خاضتها رغبة بريطانيا في الخروج من الاتحاد الأوروبي.

-ما هي تداعيات الاستفتاء الشهير؟

اتخذ رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون، موقفُا معارضًا بوضوح تجاه الخروج من الاتحاد الأوروبي باعتبارها خطوة تمثل تهديدًا للاقتصاد والأمن القومي البريطاني، بل وصفها باعتبارها «قفزة إلى المجهول»، لهذا كان أهم تداعيات هذا الاستفتاء هو تقديم رئيس الوزراء الأسبق للبلاد لاستقالته عقب تصويت البريطانيين لصالح الخروج، لتتولى من بعده رئيسة الوزراء الحالية تيريزا ماي.

-ما هي خطة ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي؟

رغم أن ماي كانت ضمن الصف المؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي، لكنها بعد إجراء الاستفتاء اتخذت موقفًا مخالفًا لما كانت تراه، وتعهدت باحترام نتيجة الاستفتاء وتنفيذ عملية الخروج قائلة: «الخروج يعني الخروج، وسوف ننفذه بنجاح».

وتشمل الخطوط العريضة لخطة ماي في الخروج «تشيكرز»، بقاء بريطانيا في منطقة تجارة حرة مع دول الاتحاد الأوروبي، خاصة بالمنتجات الصناعية والزراعية، وذلك في إطار قواعد منظمة، مع الاستفادة البريطانية مما يمكن أن يحققه الخروج من الاتحاد فيما يتعلق بالحد حرية التنقل ومنع تدفق العمال والمهاجرين.

-ما هي أبرز الاتهامات التي وجهت إلى خطة ماي؟

من أبرز الاتهامات التي وجهت إلى خطة ماي من الجانب المؤيد للانفصال، تتمثل في أنها تجعل بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي وخارجه في نفس الوقت، فقد وصفها وزير الخارجية السابق، بوريس جونسون، بأنها «مهينة أخلاقيًا وفكريًا».

-ما هي تبعات معارضة خطة ماي داخل حكومتها؟

نتيجة التخبطات التي عاشتها الحكومة البريطانية مؤخرًا بسبب خطة ماي للخروج، تقدم عدد من الوزراء باستقالاتهم رفضًا للخطة، ومنهم وزير النقل، جو جونسون، وبوريس جونسون وزير الخارجية، وستيف بيكر، وزير الدولة لشؤون بريكسيت.

-كيف رأى الاتحاد الأوروبي خطة ماي؟

بينما وصفت خطة ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي داخليًا بالمذلة لبريطانيا، فقد رأى الاتحاد الأوروبي ذاته أن بريطانيا تريد من وراء هذه الخطة أن تحصد مزايا من التعاون في القطاع التجاري، من غير أن تدفع مقابله, كأنها تريد الاحتفاظ بمزايا مقعدها في الاتحاد حتى بعد الخروج.

-هل وصلت المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن الخروج إلى طريق مسدود؟

رغم أن «ماي» كانت قد صرحت بأن المفاوضات بشأن الخروج قد وصلت إلى طريق مسدود، فإنه قد تم الإعلان مؤخرًا عن التوصل إلى مسودة اتفاق بشأن الخروج، بعد الكثير من المفاوضات بين الجانبين.

الاتفاق حدد قواعد وأسس الشراكة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد الانفصال، وأشار إلى وجود فترة انتقالية بعد الخروج، بحيث يمكن لمواطني الاتحاد الأوروبي التنقل بحرية إلى بريطانيا حتى ديسمبر عام 2020، مع إمكانية تمديد هذه المدة إلى 2022، هذا مع الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الاتحاد حتى تلك الفترة.

تمت الموافقة على الاتفاق بشكل مبدئي على مستوى المفاوضين، ولكنه لا يزال بانتظار مصادقة قادة الاتحاد الأوروبي، خلال قمتهم المقرر أن تنعقد، غدًا الأحد.