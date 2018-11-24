وزير الداخلية الفرنسي: مشاركة حوالي 8 آلاف متظاهر ضد ارتفاع أسعار الوقود بباريس

أكد وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستنير، للصحفيين، مشاركة حوالي 8 آلاف متظاهر في المظاهرات في باريس، من بينهم 5 آلاف في شارع الشانزليزيه الشهير، اليوم السبت، بشوارع باريس ومدن فرنسية أخرى، والذين ينتمون إلى ما تسمى بـ"حركة السترات الصفراء" المعارضة، للاحتجاج ضد ارتفاع أسعار الوقود.

وذكر مكتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أن المتظاهرين، الذين كانوا يرتدون سترات صفراء، حاولوا بعد ذلك اختراق الحواجز والوصول إلى قصر الإليزيه.

وكان وزير الشؤون البرلمانية الفرنسي مارك فيسنو، قال أمس الجمعة، إن المتظاهرين الغاضبين وجهوا تهديدات للنواب البرلمانيين، قبل الاحتجاجات في باريس ضد ارتفاع أسعار الوقود والضرائب عليها.

وأضاف فيسنو في تصريح لهيئة الإذاعة والتلفزيون العامة (سينات)، أن مواطنين غاضبين هددوا نوابا في البرلمان.