وزير العدل الألمانية تطالب بتعزيز دعم المرأة في مواجهة العنف المنزلي

دعت سياسيات بارزات في ألمانيا إلى تعزيز دعم المرأة في مواجهة العنف المنزلي، وشكت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي، المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، من عدم عثور النساء على الدعم الكافي في الغالب عقب تعرضهن لاعتداءات عنيفة.

وكتبت الوزيرة في مقالة بصحيفة "راين-نيكار-تسايتونج" الألمانية، الصادرة اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الموافق غدا الأحد، إن "قليل من النساء اللاتي يتعرضن للعنف يبحثن عن مساعدة، وعندما يفعلن ذلك، غالبا ما يحصلن على قليل منها".

وبحسب بيانات المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، يحاول يوميا في المتوسط رجل واحد في ألمانيا قتل شريكة حياته أو شريكته السابقة، ووفقا للبيانات، لقيت 147 امرأة حتفها العام الماضي في هذا الإطار، كما ترصد الشرطة آلاف من حالات الاغتصاب والإصابة البدنية والتعقب والتحرش الجنسي بالنساء.

ووفقا للبيانات، تم الإبلاغ عن حوالي 140 ألف حالة عنف تعرضت لها المرأة من قبل شريك حياتها عام 2017، وتتوقع الشرطة أن الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها أكبر من ذلك بكثير.

وتسعى وزيرة الأسرة وشؤون المرأة فرانتسيسكا جيفي، إلى زيادة عروض الإغاثة في منازل إيواء النساء الهاربات من العنف المنزلي.

ومن جانبها، طالبت رئيسة حزب الخضر أنالينا بيربوك بتقديم المزيد من الدعم المالي لحماية النساء، قائلة في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية، الصادرة اليوم السبت، إن هناك حاجة لتوفير 4 آلاف مكان على الأقل في بيوت إيواء النساء الهاربات من العنف في ألمانيا.

وذكرت بيربوك أن اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة العنف ضد المرأة، تنص على توفير مركز للحماية في كل منطقة يقيم بها 7500 نسمة، مطالبة ألمانيا بضمان "استحقاق الحماية".