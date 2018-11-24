عرفات: شبكات النقل تعد البنية التحتية لكافة برامج التنمية الاقتصادية

وزير النقل: الطفرة الكبيرة في مجال النقل قفزت بمصر عشرات المراكز في تقرير تنافسية الدول الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي



قال وزير النقل الدكتور هشام عرفات، إن قطاع النقل يعتبر أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بكافة القطاعات الأخرى، مضيفا أن شبكات النقل تعد البنية التحتية الرئيسية التي تقوم على أساسها كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، إذ تتأثر اقتصاديات الدول ومعدلات النمو بها بصورة كبيرة بكفاءة شبكات البنية التحتية ووسائل النقل البري والبحري والنهري والجوي.

وأضاف عرفات، خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثاني "جيوميست 2018"، تحت عنوان "نحو بنية تحتية مستدامة في مصر والعالم العربى"، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة 70 دولة، اليوم السبت، أن الطفرة الكبيرة في مجال النقل قفزت بمصر عشرات المراكز في تقرير تنافسية الدول الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، وخاصة في بند جودة الطرق.

وأوضح أن مصر احتلت المرتبة 75 عالمياً بعد أن كانت بالمرتبة 118 في عام 2014، بالإضافة إلى الصعود للمركز 40 بعد أن كانت في المركز الـ60 بالنسبة للبنية التحتية للموانئ، إلى جانب تقدم مصر27 مركزا في جودة السكة الحديد لتصعد للمركز 51 بعد أن كانت في المركز 78.

وذكر أن وزارة النقل تنفذ حالياً خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة النقل، في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030، وبما يمكنها من مواكبة التطورات المتلاحقة والعمل على تشغيل وإدارة هذه المرافق بأعلى درجة من الكفاءة الفنية وربطها بالشبكات الإقليمية، لرفع حجم التبادل التجاري وحركة النقل مع دول الجوار.

وقال إنه يتم حاليا استكمال تنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 8000 كم جديدة تضاف إلى الشبكة الحالية بتكلفة 85 مليار جنيه، وتطوير 2500 كم من شبكة الطرق القديمة بتكلفة 16 مليار جنيه، وإنشاء 10 محاور جديدة على النيل لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وعدد 20 كوبري علوي على الشبكة بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه.

وأضاف أنه يتم أيضا إحلال وتحديث أسطول الوحدات المتحركة بالسكك الحديدية، عن طريق توريد 200 جرار حديث وعدد 1300 عربة ركاب جديدة، و6 قطارات متكاملة بتكلفة 48 مليار جنيه، ووضع آليات لزيادة مساهمة السكك الحديدية في نقل البضائع لتصل إلى 25 مليون طن عام 2025، وكذلك تنفيذ مشروعات تطوير نظام الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد بإجمالي أطوال 1100 كيلومتر، بتكلفة 12.6 مليار جنيه.

وأوضح عرفات أن الوزارة تعمل على استكمال إنشاء شبكة خطوط المترو الـ6، مشيراً إلى تقدم العمل حالياً في إنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث، كما أنه يجري التجهيز لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع والتفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية وبعض الدول لتمويل إنشاء الخط الخامس والخط السادس للمترو، بالإضافة إلى إنشاء خط القطار الكهربائي بطول 69 كم وتكلفة 1200 مليون دولا.

وذكر أن يجري تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13.7 كم وتكلفة 363 مليون يورو، موضحا أنه من المستهدف أن يصل إجمالي أطوال شبكة مترو الأنفاق والخطوط الكهربائية عام 2025 إلى 295 كم والتي تبلغ حالياً 77.6 كم فقط.

وأوضح أنه يتم حاليا إعداد مخطط متكامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية لمواكبة التطور في الموانئ البحرية العالمية وزيادة قدرتها التنافسية والاستيعابية وكذلك تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى في الموانئ البحرية بأحد أنظمة الاستثمار المتعارف عليها، وبما له من مردود إيجابي مباشر على الاقتصاد القومي.

وتابع: "يتم إنشاء رصيف جديد بميناء الإسكندرية بتكلفة 441 مليون جنيه لتداول الأخشاب، وكذلك إنشاء وصلتي ربط موانئ الإسكندرية والدخيلة بالطريق الدولي الساحلي بتكلفة مليار جنيه وإنشاء رصيف لشحن المنتجات البترولية بميناء دمياط بطول 300 متر وتكلفة 700 مليون جنيه".