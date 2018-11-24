استمرار غلق بوغاز إدكو ورشيد أمام حركة الصيادين لسوء الأحوال الجوية

أعلنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة -لليوم الثاني على التوالي- إغلاق بوغاز رشيد وإدكو والمعدية أمام حركة الصيادين بسبب سوء الأحوال الجوية، نظرا لتعرض محافظة البحيرة لسقوط أمطار غزيرة على المدن الساحلية.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، رفع حالة الطوارئ مع الاستعانة بسيارات الوحدات المحلية وسيارات الشفط والكسح؛ لشفط وطرد المياه والمراجعة الدورية والمستمرة لصفايات وبلوعات المطر، والتأكد من عملها بكفاءة عالية لمنع وجود تجمعات للمياه بنطاق الشوارع، وكذا استعداد محطات الصرف الزراعي ومراجعة كفاءة جميع وحداتها، والمرور على الأعمدة الكهربائية والأسلاك المكشوفة وتغطيتها.

وشدد المحافظ على استمرار انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة لسرعة التدخل والتعامل في حال حدوث طارئ، مشيرا إلى تلقي تقارير من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بواقع تقرير كل ساعة بصفة مستمرة، فضلا عن متابعة الغرف الفرعية والتأكد من الاستعداد التام لجميع الجهات المعنية بالتعامل مع الأمطار والسيول المتوقعة.

وطالب آمنة الوحدات المحلية بمتابعة المراكب النيلية الخاصة، بنقل المواطنيين بفرع النيل والرياح البحري، مع الالتزام بالمقرر برخصة المركب فى النقل بين المحافظات المجاورة.