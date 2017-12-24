مخاوف من مقتل 37 شخصا في حريق مركز تجاري بالفلبين

ذكر مسؤولون محليون، اليوم الأحد، أن 37 شخصا يخشى مقتلهم في حريق اجتاح مركزا تجاريا في مدينة بجنوبي الفلبين.



وكان الضحايا محاصرين في مركز «إن سي سي سي» التجاري في مدينة دافاو حيث اندلع الحريق يوم السبت.



وقال نائب عمدة مدينة دافاو باولو دوتيرتي، في حسابه على موقع فيسبوك "دعونا نصلي من أجلهم. قبل فترة قصيرة، أعلن قائد إدارة مكافحة الحرائق بالفعل أن فرصهم صفر في البقاء على قيد الحياة".



وأضاف "أن رجال الإطفاء يحاولون جاهدين دخول المبنى لكن الحريق مستعر".



واندلع الحريق، الذي بدأ بعد وقت قصير من افتتاح المول أمس السبت ولم يعرف بعد سببه، من قسم الأثاث في الطابق الثالث وسرعان ما امتد إلى طوابق أخرى.