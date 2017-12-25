«المالكي» يدعو أوروبا للاعتراف بالدولة الفلسطينية

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دعا وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية رياض المالكي، اليوم الأحد، دول أوروبا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وشدد المالكي ،خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المالطي كاميلو أرابيلا عقب اجتماعهما في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، على أهمية اعتراف أوروبا بالدولة الفلسطينية كرد عملي على الإعلان الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

كما حث على ضرورة دعم البرلمانات الأوروبية في تكريس الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشددا على التزام القيادة الفلسطينية بإقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية تعيشان بأمن وسلام جنباً إلى جنب.

وأكد أن المستوطنات واستمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية "سيبقى دائماً عقبة في طريق المفاوضات والسلام والمقوض للوصول إلى حل نهائي".

وأشار المالكي إلى أن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار الخاص بالقدس يوم الخميس الماضي "يعد انتصاراً كبيراً لفلسطين وفشلاً ذريعاً للولايات المتحدة الأمريكية وسياستها المنحازة بشكل واضح لإسرائيل".

وأكد على استمرار تحركات القيادة الفلسطينية ،واستكمالها على صعيد منظمة الأمم المتحدة ،ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والجنائية الدولية من خلال الانضمام والتوقيع على المزيد من المعاهدات الدولية.

كما أعلن أن دولة فلسطين ستسعى إلى نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الشعب الفلسطيني في نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

من جانبه، أكد الوزير المالطي رفض بلاده للإعلان الأمريكي بشأن القدس ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة وأنها متمسكة بالقدس عاصمة لدولتين ولن تنقل سفارتها إلى المدينة.

كما شدد على ضرورة إيجاد حل للصراع يسهم في إحلال الأمن والاستقرار للمنطقة ككل بناء على قرارات الشرعية الدولية، متمنياً مزيداً من الدور للفاعل للاتحاد الأوروبي بهذا الصدد.