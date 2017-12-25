«الأونروا»: الحصار الإسرائيلي على غزة كان سببا في ارتفاع البطالة بالقطاع

أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأحد، أن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، كان سبباً مباشراً في الارتفاع الكبير في أعداد البطالة.

وجاء في تقرير الوضع الطارئ للمنظمة الأممية، أن الحصار على غزة دخل عامه الحادي عشر في يونيو 2017 وأدى إلى تدمير اقتصاد القطاع الذي يعتمد التجارة فقط، بل كان سبباً مباشراً في الارتفاع معدل البطالة.. وأدى الفقر الشديد وانعدام الأمن الغذائي والعزلة إلى حالة من الاكتئاب وفقدان الأمل.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.. فقد وقف معدل البطالة في غزة في الربع الثالث من عام 2017 عند 46.6%، وعلى نحو أكثر حدة.

وتسعى (الأونروا) إلى تخصيص 40% من فرص فئة العمال المهرة للنساء، و40% من جميع فرص العمل للشباب.. وتوفر كذلك الآلاف من الفرص لخريجي الجامعات في غزة عبر برنامجها لتدريب الخريجين JTP.

كما جاء في التقرير: لا يوفر البرنامج خلق فرص العمل مصدرا للدخل فحسب، بل يساعد أيضا على استعادة احترام الذات والكرامة وكذلك الاعتماد على الذات لآلاف اللاجئين الفلسطينيين.. وعلى الأغلب يتم إنفاق الأموال التي يتم الحصول عليها من خلال فرص العمل قصيرة الأجل على تغطية الاحتياجات الأساسية مثل الأدوية والطعام أو الملابس.

ووفرت (الأونروا) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 فرص عمل ل 16 ألفًا و515 مستفيدا، وهو ما ضخ 12.4 مليون دولار في اقتصاد غزة.. ولمعالجة المستويات المرتفعة للبطالة بين الشباب في غزة وفر البرنامج الفرعي – برنامج تدريب الخريجين JTP لبرنامج خلق فرص العمل 2.799 فرصة عمل من إجمالي الـ 16.515 فرصة للخريجين الجدد منذ بداية عام 2017 إلى الآن.