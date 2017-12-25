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تركيا تفصل 2700 موظفا في مؤسسات عامة

أ ش أ
نشر فى : الأحد 24 ديسمبر 2017 - 10:18 م | آخر تحديث : الأحد 24 ديسمبر 2017 - 10:18 م

أمرت السلطات التركية بفصل أكثر من 2700 شخص يعملون في مؤسسات عامة بسبب صلات مزعومة مع منظمات "إرهابية".

وزعمت السلطات التركية أن المفصولين هم إما أعضاء وإما على صلة بمنظمات "إرهابية" أو مجموعات تنشط ضد الأمن القومي.

وأشارت قناة (سكاي نيوز) اليوم الأحد الى أن المرسوم اشتمل أيضا على إغلاق 17 مؤسسة في تركيا بينها صحيفتان وسبع جمعيات.

من جهة أخرى ، نص المرسوم الثاني على وضع الوكالة التركية المكلفة بالصناعات الدفاعية تحت إشراف الرئاسة بعدما كان الأمر منوطا بوزارة الدفاع.

وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة وحركته "حزمت" (خدمة) بتدبير محاولة الانقلاب في تركيا وتصف الحركة بأنها "إرهابية".

وفي الإجمال ، تم طرد 2756 شخصا من وظائفهم في مختلف القطاعات العامة وضمنها وزارات الداخلية والخارجية والدفاع.


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