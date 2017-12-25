الإثنين 25 ديسمبر 2017 12:07 ص القاهرة القاهرة 14°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تتوقع تراجع ترامب عن قرار اعتبار القدس عاصمة إسرائيل؟
النتـائـج تصويت

ترامب: وسائل الإعلام الأمريكية تبث أخبارا زائفة

أ ش أ
نشر فى : الأحد 24 ديسمبر 2017 - 10:23 م | آخر تحديث : الأحد 24 ديسمبر 2017 - 10:23 م

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، وسائل الإعلام الأمريكية، قائلًا إنها لم تغطِ نجاح إدارته أو قوة قاعدته السياسية.

وأضاف ترامب - في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، نقلتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية على نسختها الإلكترونية - "الأخبار الزائفة ترفض أن تتحدث عن مدى ضخامة وقوة قاعدتنا (السياسية). إنهم يظهرون استطلاعات الرأي الكاذبة تمامًا كما يبثون الأخبار الزائفة".

وأكد الرئيس الأمريكي أنه رغم عرض وسائل الإعلام للتقارير السلبية فقط، إلا أنه يبلي بلاءً حسنًا، ولا يمكن لأحد أن يهزمه.

وجاءت تصريحات ترامب عقب توقيعه على خطة إصلاح ضريبي يوم الجمعة الماضي، مسجلًا أول انتصار تشريعي تحققه إدارته، بحسب الصحيفة الأمريكية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

احدث اخبار شئون خارجية

شارك بتعليقك