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فرق تفكيك المتفجرات تفحص غرضًا مشتبه به مرسل لوزير الخزانة الأمريكي

لوس أنجلوس - د ب أ:
نشر فى : الأحد 24 ديسمبر 2017 - 9:45 ص | آخر تحديث : الأحد 24 ديسمبر 2017 - 9:45 ص

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، أنه تم استدعاء شرطة لوس أنجلوس إلى منطقة بل آير في وقت متأخر من أمس السبت، بسبب العثور على غرض مشتبه به تم إرساله لوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين.

وقالت السلطات لشبكة «كيه إيه بي سي» المحلية إنها تلقت مكالمة نحو الساعة 7:30 مساء بالتوقيت المحلي، بشأن غرض مشتبه به مرسل إلى منوشين.

وأظهرت الصور الجوية التي نشرتها شبكة «إن بي سي»، رجال الشرطة وهم يفحصون صندوق كبير مغلف. ويشار إلى أن الخدمة السرية تشارك في التحقيق لأنه متعلق بوزير الخزانة.

وأفادت «إن بي سي» بأنه لم يتم إصدار أوامر بالإخلاء، ولم ترد مزيد من التفاصيل بعد.v


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