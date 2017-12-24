تقرير: ترامب أهان مهاجرين من هايتي ونيجيريا

أفاد تقرير إخباري أمريكي صدر يوم السبت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن المهاجرين من هايتي إلى الولايات المتحدة "كلهم مصابون بالإيدز" وإن النيجيريين الجدد في البلاد "يجب أن يعودوا إلى أكواخهم".



ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين، لم تكشف عن اسميهما، قولهما إن هذه التصريحات جاءت خلال اجتماع ساخن في المكتب البيضاوي في يونيو الماضي بين ترامب وكبار مستشاريه.



وفي الاجتماع، قرأ ترامب بصوت عال من وثيقة تضم أعداد التأشيرات من كل دولة، حيث اشتكى أيضا من وجود 2500 مهاجر جديد من أفغانستان، وقال إنها "ملاذ للإرهابيين" وفقا لما ذكرته صحيفة التايمز.



وردا على التقرير، نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن يكون الرئيس قد أدلى بتصريحات مهينة عن المهاجرين خلال الاجتماع.



وأضافت أن "الجنرال كيلي والجنرال ماكماستر والوزير تيلرسون والوزير نيلسن وكبار المسؤولين الآخرين في الاجتماع ينفون هذه الادعاءات الفظيعة".



وقالت "إنه أمر محزن وكاشف أن تطبع صحيفة نيويورك تايمز أكاذيب مصادرها "المجهولة على أي حال".