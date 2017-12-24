محكمة إسرائيلية تفرج عن 3 أتراك بعد يوم من اعتقالهم بالقدس

أفادت تقارير إخبارية بأن محكمة في إسرائيل قضت الليلة الماضية بالإفراج عن 3 أتراك، بعد يوم من اعتقالهم بمدينة القدس.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد عن متحدث باسم الشرطة القول إنه تم إطلاق سراح السائحين الثلاثة دون توجيه أي اتهامات لهم.

من جانبها، ذكرت وكالة «الأناضول» التركية أن قاضي المحكمة قرر الإفراج عنهم بكفالة مالية 1000 شيكل (نحو 288 دولار)، شريطة الإبعاد عن البلدة القديمة في المدينة المقدسة حتى مطلع 2018.

كانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الأتراك الثلاثة، مساء الجمعة، حيث رفضت دخولهم المسجد الأقصى؛ بسبب لباسهم الذي كان يحمل علم بلادهم.

وكانت إسرائيل وجهت لهم تهمة الإخلال بالنظام العام والمشاركة في مظاهرة غير قانونية وضرب الشرطة الإسرائيلية ومقاومتها.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت الخميس الماضي، بأغلبية 128 صوتا، مشروع قرار قدمته تركيا واليمن، يؤكد اعتبار مسألة القدس من «قضايا الوضع النهائي التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».