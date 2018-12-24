محكمة تركية تفرج عن نمساوي متهم بالانتماء إلى منظمة إرهابية

قررت محكمة تركية، اليوم الاثنين، الإفراج عن نمساوي محتجز في تركيا منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية ،لحين محاكمته.

وأكد محامي المتهم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قرار المحكمة الواقعة في انقرة بالإفراج عن موكله، مضيفا أن المحكمة منعت موكله من السفر وألزمته بالتردد أسبوعيا على قسم الشرطة، وتابع أن من المتوقع أن يخرج موكله من الحبس هذا المساء.

وذكر المحامي لن موكله سيتعين عليه المثول أمام المحكمة للنظر في التهمة الموجهة إليه، وقال إن بداية محاكمته ستكون في الحادي عشر من أبريل المقبل.

كان قد تم القبض على النمساوي في سبتمبر الماضي، وكان يعمل لدى مجلة "ري فولت" اليسارية، وكتب إبان ذلك مقالات تنتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كما تطرق إلى حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) المحظور.

يذكر أن (بي كيه كيه ) مدرج على قوائم المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالإضافة إلى تركيا.