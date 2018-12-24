ارتفاع حصيلة قتلى تسونامي في إندونيسيا إلى 373 قتيلًا

أعلن المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا، سوتوبو بورو نوجروهو، ارتفاع حصيلة قتلى موجات المد العاتية تسونامي التي ضربت المنطقة الواقعة حول مضيق "سوندا" -الذي يقع بين جزيرة جاوة وسومطرة- إلى 373 شخصًا.

وقال نوجروهو -حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم الاثنين، إن أكثر من ألف شخص أصيبوا جراء موجات تسونامي التي ضربت مضيق "سوندا" ليل السبت، مشيرا إلى أن عشرات الأشخاص مازالوا في عداد المفقودين وأن الأعداد مرشحة للزيادة.

ويعتقد أن الموجات نجمت عن انزلاق أرضي تحت البحر عقب ثوران بركان "كراكاتوا"..ومن جانبه أمر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أمس (الأحد) الوكالات الحكومية بسرعة التعامل مع الكارثة.