«يورونكست» تقدم عرضا لشراء حصة في بورصة أوسلو مقابل 711 مليون دولار

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أعلنت «يورونكست»، التي تشغل العديد من البورصات الأوروبية، اليوم الاثنين، أنها تقدمت بعرض لشراء حصة في بورصة أوسلو.

وبلغت قيمة العرض النقدي للأسهم المتداولة 625 مليون يورو (711 مليون دولار).

وأوضح بيان أنه تم تقديم العرض، الذي يتضمن زيادة بـ32% عن سعر إغلاق 17 ديسمبر الجاري، إلى مجلس إدارة بورصة أوسلو.

ووفقا للبيان، فقد حصلت يورونكست بالفعل على دعم مساهمين يمتلكون حصة 6ر49% من الأسهم المتداولة لبورصة أوسلو.

تجدر الإشارة إلى أن يورونكست تدير البورصات في كل من أمستردام وبروكسل ودبلن ولشبونه ولندن وباريس. وضمت مؤخرا البورصة الإيرلندية.

وأوضحت يورونكست أن بورصة أوسلو تضم عددا من الشركات المهمة في مجالات المأكولات البحرية والخدمات البترولية والشحن.

وتتوقف الصفقة على موافقة 50% من المساهمين بحد أدنى، إلى جانب موافقة السلطات التنظيمية وحملة الأسهم في يورونكست.

تجدر الإشارة إلى أن بورصة أوسلو مغلقة اليوم بسبب موسم أعياد الميلاد.